Иран провел испытание баллистической ракеты с дальностью полета до 2 тыс. км

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, и дальностью полета до 2 тыс. км. Трансляцию запуска в пятницу опубликовало агентство Tasnim.

Новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.

Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.