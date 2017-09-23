Иран провел испытание баллистической ракеты с дальностью полета до 2 тыс. км

Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООНМеждународная панорама 23 сентября, 2:13
Во Владивостоке отметят День тиграОбщество 23 сентября, 0:23
"Спартак" сыграет с "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 сентября, 0:22
Кудряшов стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с ДортикосомСпорт 23 сентября, 0:15
Гран-при фестиваля "Послание к человеку" получил фильм "Гармония" режиссера Лидии ШейнинойКультура 22 сентября, 23:45
"Монако" разгромил "Лилль" в матче чемпионата Франции по футболуСпорт 22 сентября, 23:38
Предвыборная борьба в Германии достигла пикаМеждународная панорама 22 сентября, 23:35
Fitch улучшило прогноз по рейтингу "ВВВ-" России со "стабильного" до "позитивного"Экономика и бизнес 22 сентября, 23:30
Суд Львова признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границыМеждународная панорама 22 сентября, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, и дальностью полета до 2 тыс. км. Трансляцию запуска в пятницу опубликовало агентство Tasnim.
Новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.
Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.