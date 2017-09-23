Члены Совбеза просят генсека ООН провести брифинг по ситуации в Мьянме

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Семь членов Совета Безопасности ООН обратились к генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой провести брифинг о ситуации в Мьянме, где число жертв столкновений превысило 400 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст соответствующего запроса.

Согласно документу, Швеция, США, Великобритания, Франция, Египет, Казахстан и Сенегал хотят, чтобы Эфиопия, председательствующая в Совбезе в сентябре, организовала брифинг на следующей неделе.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли 421 тысячу беженцев из этого региона.

Лауреат Нобелевской премии мира, государственный советник республики и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи ранее сообщила о массовой дезинформации относительно событий в республике. По ее словам, мировые СМИ растиражировали "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы - прим. ТАСС)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".