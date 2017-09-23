Генсек ООН выразил поддержку Кувейту в урегулировании катарского кризиса

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ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с первым заместителем премьер-министра, главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и выразил поддержку роли этой страны в урегулировании кризиса вокруг Катара. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой всемирной организации.
Как отмечается, административный глава ООН и глава МИД Кувейта "обсудили ряд региональных проблем, представляющих общий интерес, в том числе процесс ближневосточного урегулирования, Ливию, Сирию и Ирак". "Генеральный секретарь выразил поддержку посредническим усилиям Кувейта по урегулированию кризиса в Персидском заливе", - подчеркивается в документе.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.