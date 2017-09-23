Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН выразил поддержку Кувейту в урегулировании катарского кризиса

Международная панорама
23 сентября, 3:12 UTC+3 ООН ООН 23, сентября. /ТАСС

Как отмечается, Антониу Гутерриш и глава МИД Кувейта "обсудили ряд региональных проблем, представляющих общий интерес, в том числе процесс ближневосточного урегулирования, Ливию, Сирию и Ирак"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с первым заместителем премьер-министра, главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и выразил поддержку роли этой страны в урегулировании кризиса вокруг Катара. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой всемирной организации.

Смотрите также

"Аравийский кризис": призывы к диалогу и попытки посредничества

Как отмечается, административный глава ООН и глава МИД Кувейта "обсудили ряд региональных проблем, представляющих общий интерес, в том числе процесс ближневосточного урегулирования, Ливию, Сирию и Ирак". "Генеральный секретарь выразил поддержку посредническим усилиям Кувейта по урегулированию кризиса в Персидском заливе", - подчеркивается в документе.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Ирак Ливия Катар Сирия Кувейт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
2
Канада изучает вопрос поставок Украине летального вооружения
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек
5
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
6
Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборы
7
Суд Львова признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама