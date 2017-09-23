ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступают за ужесточение контроля за ядерной программой Ирана, так как он нарушает соглашение с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), проводя ракетные испытания. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Прошло два года после заключения соглашения по иранской ядерной программе, а его враждебное поведение в регионе никак не изменилось, точно так же как и его ядерные амбиции. Вместо этого он продолжает разрабатывать баллистические ракеты и проводить их запуски, преднамеренно нарушая дух ядерного соглашения. Поэтому мы поддерживаем ужесточение контроля за иранской ядерной программой, а также оценку соглашения и его положений", - сказал глава МИД.

Он также утверждал, что Тегеран вмешивается во внутренние дела стран региона, в том числе Бахрейна, Ирака, Йемена, Кувейта, Ливана, Саудовской Аравии и Сирии, вооружая "террористические группировки", действующие на их территории. "Иран должен осознать, что мирное сосуществование на основе уважения суверенитета (государств) в регионе - самая лучшая основа для сосуществования стран Персидского залива в гармонии", - считает шейх Абдалла.

Тегеран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. В частности, этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.