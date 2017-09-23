Каракас назвал незаконными введенные Канадой санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Введенные Канадой санкции в отношении венесуэльских должностных лиц, в том числе президента Николаса Мадуро, нарушают международное право. С таким заявлением выступило в пятницу министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает решение правительства Канады ввести незаконные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, которое является нарушением целей и принципов, закрепленных в уставе ООН, устава Организации американских государств, международного права и норм, которые должны регулировать отношения дружбы и сотрудничества между государствами", - говорится в документе.

По мнению МИД, "враждебные действия" Канады также "нарушают принцип невмешательства во внутренние дела" других стран. Как считает Каракас, санкции направлены на то, чтобы "подорвать мир и социальную стабильность, достигнутую в Венесуэле после созыва Конституционной ассамблеи", а также помешать установлению диалога между оппозицией и правительством республики.

Ранее Оттава сообщила о введении санкций в отношении 40 должностных лиц и бизнесменов Венесуэлы. Их активы на территории Канады будут заморожены. Кроме того, им запрещен въезд, а также ведение дел в этой стране и с ее гражданами. По словам МИД Канады, в санкционном списке оказались "лица, которые сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стабильности и целостности демократических институтов" в Венесуэле.