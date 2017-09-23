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Times: Лондон готов заплатить 40 млрд фунтов за выход из Евросоюза

Международная панорама
23 сентября, 12:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, сентября. /ТАСС

Официальных данных о сумме "счета за Brexit" пока нет

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британское правительство готово выплатить 40 млрд фунтов ($54 млрд) Евросоюзу в качестве отступных за выход из состава сообщества. Об этом пишет в субботу газета Times по следам программной речи по Brexit, с которой накануне во Флоренции выступила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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Издание цитирует при этом двух источников в Брюсселе. По расчетам Times, эта сумма складывается из двух компонентов. Один из них - подтвержденные во флорентийской речи Мэй обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода, рассчитанного до 2020 года. Речь идет о расходах в районе 20 млрд фунтов.

Другой компонент примерно такого же размера - иные обязательства Великобритании, которые, по информации издания, будут обговорены отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

При этом официально никакая сумма "счета за Brexit", как окрестили его местные СМИ, не подтверждается. На этой неделе газета Financial Times писала о том, что британское правительство готово согласиться на выплату €20 млрд (17 млрд фунтов), а еще ранее то же издание информировало, что запросы Брюсселя гораздо больше, и что ЕС устроила бы сумма около €100 млрд (88 млрд фунтов).

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