Мэй: Великобритания выходит из ЕС, но не покидает Европу

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Великобритания выходит из Евросоюза в интересах своих граждан, но в этих же интересах остается в Европе. Об этом заявила в опубликованном в субботу в газете La Repubblica интервью премьер-министр страны Тереза Мэй, накануне выступившая с программной речью по Brexit в итальянской Флоренции.

Главный посыл этой речи, по ее словам, заключался в том, что "Великобритания выходит из ЕС, но не оставляет Европу".

"Великобритания всегда останется рядом со своими европейскими друзьями и союзниками в защите наших общих ценностей - свободы, демократии, прав человека. Это не изменится, как и то, что мы будем по-прежнему работать над гарантиями стабильности и безопасности всех наших союзников, применяя все имеющиеся у нас дипломатические и военные ресурсы для осуществления необходимых международных операций по обеспечению безопасности и процветания [европейского] континента. Как продолжим и борьбу с нелегальной миграцией и террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), - заверила Мэй.

Она указала, что британцы первыми заинтересованы в процветании и успехах ЕС. "Британцы высказались за выход из ЕС [на референдуме 24 июня 2016 года], потому что хотят сами контролировать и принимать решения о своем будущем. Даже если многое изменится, мы не меняем нашего видения стратегически важного альянса с ЕС", - отметила Мэй.

Она еще раз заверила, что страна "не претендует на получение привилегий от нахождения в ЕС [пока идет переговорный процесс о выходе] без выполнения собственных обязательств". "Мы будем выполнять все свои обязательства [в том числе финансовые] до тех пор, пока сохраняется членство страны в ЕС", - заверила премьер-министр.