Минск призвал не прибегать к действиям, усиливающим напряженность на Корейском полуострове

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МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Корейском полуострове, должны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, по итогам встречи главы МИД Белоруссии с коллегой из КНДР Ли Ён Хо в рамках участия главы МИД Белоруссии в сессии Генассамблеи ООН
"По просьбе северокорейской стороны состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Белоруссии с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который инициировал обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в международных организациях, - отмечает МИД. - Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове".
Макей отметил, что" все стороны конфликта должны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности". По его словам, Минск готов продолжить "диалог с КНДР по актуальным темам с учетом решений Совета Безопасности ООН".
Власти Северной Кореи 3 сентября заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В связи с этим событием Совет Безопасности ООН провел 4 сентября экстренное заседание, в ходе которого постоянный представитель США при ООН Никки Хейли осудила действия Пхеньяна, призвав ООН к жестким мерам в отношении КНДР.