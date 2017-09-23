Разведка ЛНР: украинская армия стянула к линии соприкосновения тяжелую артиллерию

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ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Разведка народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала, что украинские военные перебросили к линии соприкосновения установки "Град", гаубицы и минометы. Об этом в субботу сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"В населенном пункте Нижнетеплое отмечено местонахождение огневых позиций с пятью расчетами 120 мм минометов. Мироновка - выявлены новые огневые позиции, вскрыты три замаскированные реактивные системы залпового огня "Град". Новолуганское - выявлены шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30", - перечислил он. По словам Марочко, несмотря на призывы мировой общественности к решению вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем, подразделения Вооруженных сил Украины размещают у линии соприкосновения оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Ранее в народной милиции сообщили, что украинская армия за минувшие сутки выпустила по территории республики 85 боеприпасов. Обстрелам подверглись, в частности, поселки Знаменка, Калиново, Логвиново, Лозовое, Фрунзе и Красный Яр.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны.