Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. Видеотрансляция

Международная панорама
23 сентября, 16:02 UTC+3

23 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из Южного Судана, Микронезии, Непала, Папуа - Новой Гвинеи

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ruptly

В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций. Пятый день является заключительным днем дискуссий. 23 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из Южного Судана, Микронезии, Непала,  Папуа - Новой Гвинеи. 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Страны
Непал Микронезия Папуа - Новая Гвинея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
2
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
3
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
4
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
5
Разведка ЛНР: украинская армия стянула к линии соприкосновения тяжелую артиллерию
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама