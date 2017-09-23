Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. Видеотрансляция

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В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций. Пятый день является заключительным днем дискуссий. 23 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из Южного Судана, Микронезии, Непала, Папуа - Новой Гвинеи.