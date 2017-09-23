Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. Видеотрансляция

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в оборонеСпорт 23 сентября, 16:28
Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировкиСпорт 23 сентября, 16:21
Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТСпорт 23 сентября, 16:18
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 23 сентября, 16:02
В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионовАрмия и ОПК 23 сентября, 15:57
Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате ИспанииСпорт 23 сентября, 15:55
Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 23 сентября, 15:36
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В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций. Пятый день является заключительным днем дискуссий. 23 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из Южного Судана, Микронезии, Непала, Папуа - Новой Гвинеи.