СМИ: в ЛНР открылись представительства комитета "Россия - Донбасс" и Русской общины Крыма

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ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие представительств Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" и Русской общины Крыма состоялось в субботу в Луганске. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.
"Каждый гражданин республики может сюда прийти, может получить ответы, помощь в оформлении документов, которые требуются в Российской Федерации, помощь по Крыму, узнать какую-то новость, вплоть до того, что, возможно, [откроются] какие-то туристические маршруты Крыма", - заявил на церемонии открытия глава провозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
В свою очередь председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что идея открытия представительства возникла еще в январе 2017 года, когда в Крыму проходили мероприятия по случаю годовщины Переяславской рады. "Мы начали сотрудничество с этого мероприятия и, как оказалось, за эти неполные девять месяцев успели многое сделать - мы создали Интеграционный комитет "Россия - Донбасс", и не просто создали на бумаге, каждый месяц есть конкретные дела", - подчеркнул он.
Возглавил оба представительства житель Луганска, руководитель экономического блока Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Ярослав Тибекин.
Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.