Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в ЛНР открылись представительства комитета "Россия - Донбасс" и Русской общины Крыма

Международная панорама
23 сентября, 16:46 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, сентября. /ТАСС

Возглавил оба представительства житель Луганска, руководитель экономического блока Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Ярослав Тибекин, сообщает Луганскинформцентр

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие представительств Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" и Русской общины Крыма состоялось в субботу в Луганске. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"Каждый гражданин республики может сюда прийти, может получить ответы, помощь в оформлении документов, которые требуются в Российской Федерации, помощь по Крыму, узнать какую-то новость, вплоть до того, что, возможно, [откроются] какие-то туристические маршруты Крыма", - заявил на церемонии открытия глава провозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

В свою очередь председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что идея открытия представительства возникла еще в январе 2017 года, когда в Крыму проходили мероприятия по случаю годовщины Переяславской рады. "Мы начали сотрудничество с этого мероприятия и, как оказалось, за эти неполные девять месяцев успели многое сделать - мы создали Интеграционный комитет "Россия - Донбасс", и не просто создали на бумаге, каждый месяц есть конкретные дела", - подчеркнул он.

Возглавил оба представительства житель Луганска, руководитель экономического блока Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Ярослав Тибекин.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
4
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
5
Адвокат Учителя считает, что в действиях Поклонской есть признаки нескольких преступлений
6
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
7
Меркель и Шульц завершают предвыборную кампанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама