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Комитет "Россия - Донбасс" собрался в Луганске для обсуждения молодежной политики

Международная панорама
23 сентября, 17:10 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, сентября. /ТАСС

Глава ЛНР Игорь Плотницкий отметил, что одной из основных задач комитета обозначена передача опыта и знаний новому поколению

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ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в субботу открылось в Колонном зале Луганска, его участники обсуждают аспекты молодежной политики и патриотического воспитания. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"Тема сегодняшнего заседания очень актуальна, ведь в молодежной политике и патриотическом воспитании мы видим перспективы Луганской народной республики (ЛНР). Наши юноши и девушки возвращаются из российских молодежных лагерей и форумов окрыленными, вдохновленными новыми идеями", - сказал глава республики Игорь Плотницкий во вступительной речи.

Он добавил, что для реализации подобных инициатив в ЛНР уже работает молодежный парламент. Ожидается, что скоро будут сформированы молодежный Совет министров, молодежная Академия наук и молодежные советы при главах администраций городов и районов. Глава ЛНР отметил, что одной из основных задач Интеграционного комитета обозначена передача опыта и знаний новому поколению.

"Я очень надеюсь, что сегодняшний Интеграционный комитет поможет в решении этой проблемы. Ведь лучшее патриотическое воспитание, лучшая молодежная политика - это когда юноши и девушки реализуют свои способности в интересном, посильном, красивом деле с полезным результатом для родной земли", - считает Плотницкий.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, работа которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.

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Персоны
Плотницкий, Игорь Венедиктович Захарченко, Александр Владимирович
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