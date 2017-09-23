Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Присутствие на территории Сирии международных сил во главе США является оккупацией. Об этом заявил в субботу глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В то время как коалиция не добилась никакого существенного прогресса в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), сирийская армия вместе со своими союзниками и друзьями смогла добиться реальных и значимых успехов, изгнав террористов с большей части сирийской пустыни", - сказал министр.

Он отметил, что ООН не предпринимает никаких мер в связи с преступлениями антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии, включая применение запрещенных видов вооружений.

"Так называемая международная коалиция во главе с США, сформированная более тех лет назад с целью якобы бороться с терроризмом, убила гораздо больше мирных сирийцев, главным образом женщин и детей, чем террористов, - подчеркнул министр. - Коалиция уничтожила инфраструктуру Сирии, которая создавалась долгие годы. Она на глазах мирового сообщества также применяла фосфорные снаряды и другие виды запрещенных в мире вооружений".

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"Мы не можем понять, почему международное сообщество безмолвствует, видя эти преступления. Несмотря на неоднократные призывы правительства Сирии к Совету Безопасности [ООН], международное сообщество не осудило эти преступления и даже не попыталось положить им конец", - констатировал глава МИД САР.

Он подчеркнул, что борьба с терроризмом невозможна "без координации с сирийским правительством". "Это - единственный способ добиться реального прогресса в борьбе с терроризмом. Любое присутствие иностранных сил на сирийской территории без согласия правительства считается оккупацией, ничем не вызванной агрессией, также грубым нарушением международного права и Устава ООН", - указал Муаллем.

Глава МИД Сирии добавил, что любое решение по урегулированию конфликта в Сирии должно учитывать обозначенные Дамаском принципы, которые являются "красной линией" и не подлежат переговорам.

"Сирийское правительство всегда настаивало, что любое решение в Сирии должно уважать принципы, которые не подлежат переговорам и являются "красной линией" для всех сирийцев. Они включают полное неприятие терроризма, территориальную целостность Сирии и неделимость ее народа, а также отказ от какого-либо вмешательства в политические решения, касающиеся будущего Сирии", - сказал министр.

При этом он подтвердил приверженность переговорам в Женеве под эгидой ООН, отметив, что прогресса в них не удалось добиться по вине оппозиции, поддерживаемой из-за рубежа. Глава МИД также отметил, что в Дамаске воодушевлены итогами встреч в Астане и надеются, что они позволят добиться прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

При этом Муаллем подчеркнул, что Сирия оставляет за собой право отвечать на нарушение перемирия в зонах деэскалации, считая их временными.

"Несмотря на нашу приверженность меморандуму о создании зон деэскалации, Сирия оставляет за собой право отвечать на любое их нарушение другой стороной. Сирия также подчеркивает, что эти зоны являются временными и не должны нарушать территориальную целостность Сирии", - сказал министр.

По мнению министра, успехи сирийской армии и ее союзников в Алеппо, Пальмире и Дейр-эз-Зоре и других районах страны говорят о скорой победе над террористами.

"Моя страна, ее стойкий народ и храбрая армия, поддерживаемая нашими верными союзниками, уверенно шагает в направлении полного искоренения терроризма. Освобождение Алеппо и Пальмиры, прорыв блокады Дейр-эз-Зора и ликвидация террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа достижима", - сказал министр.

По его словам, после окончания войны сирийская армия "войдет в историю как армия, которая вместе со своими союзниками героически победила террористов, которые приехали из многих стран и получили огромную поддержку из-за рубежа, включая оружие, деньги, подготовку, доступ и политическое прикрытие".

Как напомнил Муаллем, война в Сирии продолжается уже более шести лет, и за это время его соотечественники принесли "огромные жертвы, защищая свою страну от беспрецедентной террористической угрозы".