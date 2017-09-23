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Комитет "Россия - Донбасс" призвал сотрудничать патриотические организации РФ, ДНР и ЛНР

Международная панорама
23 сентября, 18:58 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, сентября. /ТАСС

Участники заседания комитета также подчеркнули, что националистическая политика властей Украины близка фашизму

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ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Участники заседания Интеграционного комитете "Россия - Донбасс" призвали занимающиеся духовно-патриотическим воспитанием организации России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к объединению усилий. Об этом говорится в резолюции комитета, принятой в субботу по итогам заседания в Луганске.

"Попытки уничтожить исторически сложившийся духовно-нравственный базис русскоязычного населения, которые сегодня с особой жестокостью ведутся украинскими властями в Донбассе, грубо нарушают одно из основных прав и свобод человека - право на самоопределение", - говорится в документе, который опубликован на сайте агентства Луганскинформцентр.

Авторы резолюции подчеркнули, что националистическая политика властей Украины близка фашизму, а технологии, которые они используют, направлены на подавление воли людей и разрушение культурной основы народов.

"С целью содействия развитию гражданского мира и согласия, воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, сбережения культурно-исторических традиций, уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" призывает к консолидации усилий между организациями России, ЛНР и ДНР, занимающимися вопросами духовно-патриотического воспитания и молодежной политики", - говорится в резолюции.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, работа которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.

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Персоны
Козенко, Андрей Дмитриевич Плотницкий, Игорь Венедиктович Захарченко, Александр Владимирович
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