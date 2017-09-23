Глава МИД Германии заявил, что разочарован речью Мэй

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль разочарован основными тезисами программной речи по Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во Флоренции, которую она произнесла в пятницу. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
"Я нахожу речь [Мэй] разочаровывающей. Мы не услышали ничего конкретного. Пора правительству Великобритании четко обозначить, на каких условиях оно собирается выходить из Евросоюза", - приводит агентство слова Габриэля.
В своей речи Мэй выступила за двухлетний переходный период после выхода из ЕС, заверила, что Лондон продолжит осуществлять взносы в бюджет Евросоюза до 2020 года, однако не сказала, какую именно сумму собирается перечислять страна.
Лидер островного государства также не прояснила вопрос с определением пограничного режима на британо-ирландской границе с учетом того, что Северная Ирландия покидает ЕС вместе со всей Великобританией, а Ирландия остается в сообществе.