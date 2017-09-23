Парламент Турции продлил на год мандат армии на операции в Сирии и Ираке

"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 сентября, 20:56
Тренер боксера Кудряшова уверен в победе россиянина над кубинцем ДортикосомСпорт 23 сентября, 20:40
Эксперт: арбитр неверно назначил пенальти за падение Ананидзе в матче "Спартак" - "Анжи"Спорт 23 сентября, 20:24
ПСЖ без Неймара сыграл вничью с "Монпелье", впервые потеряв очки в чемпионате ФранцииСпорт 23 сентября, 20:04
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льдуСпорт 23 сентября, 19:38
Калитвинцев: "Динамо" заслужило ничью с ЦСКА самоотверженной игрой в оборонеСпорт 23 сентября, 19:30
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"Общество 23 сентября, 19:29
Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"Спорт 23 сентября, 19:21
"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 23 сентября, 19:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Турецкий парламент одобрил запрос правительства о продлении на год полномочий вооруженных сил на проведение операций в Сирии и Ираке. Голосование по этому вопросу прошло в субботу в меджлисе, об этом сообщает агентство Anadolu.
Срок действующих полномочий истекает 30 октября. В соответствии с выданным мандатом турецкая армия имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны, в Сирии и Ираке. Также он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трасграничных операциях.
Накануне Совет национальной безопасности Турции назвал предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана незаконным и неприемлемым. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг также заявил, что "Анкара не хочет вводить какие-либо санкции в отношении автономии, но сделает это при необходимости".
Центральное правительство Ирака выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.