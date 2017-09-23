Парламент Турции продлил на год мандат армии на операции в Сирии и Ираке

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Турецкий парламент одобрил запрос правительства о продлении на год полномочий вооруженных сил на проведение операций в Сирии и Ираке. Голосование по этому вопросу прошло в субботу в меджлисе, об этом сообщает агентство Anadolu.

Срок действующих полномочий истекает 30 октября. В соответствии с выданным мандатом турецкая армия имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны, в Сирии и Ираке. Также он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трасграничных операциях.

Накануне Совет национальной безопасности Турции назвал предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана незаконным и неприемлемым. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг также заявил, что "Анкара не хочет вводить какие-либо санкции в отношении автономии, но сделает это при необходимости".

Центральное правительство Ирака выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.