Глава МИД КНДР заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный базар"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо считает, что президент США Дональд Трамп превратил американскую администрацию в "шумный базар". Такое мнение он выразил в субботу, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"За восемь месяцев у власти он [Трамп] превратил Белый дом в шумный базар <...> и теперь он попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги и кровопролитие в порядке вещей", - сказал министр.

В ходе своего выступления он также подчеркнул, что США и союзники "должны дважды подумать", прежде чем устраивать военные провокации против КНДР.

"В виду того, что силы сдерживания, предназначенные для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове уже достаточно сильны, Соединенным Штатам и их последователям теперь следует дважды подумать, прежде чем начинать военные провокации против КНДР", - сказал Ли Ён Хо.

Он назвал разработку ядерного оружия и баллистических ракет "справедливой мерой" в ответ на угрозы и провокации со стороны США.

По словам главы северокорейского МИД, КНДР является ответственной ядерной державой и применит оружие только в том случае, если США и их союзники нападут на республику, при этом другим странам нечего опасаться.

"Корейская Народно-Демократическая Республика является ответственной страной с ядерным оружием. Мы примем безжалостные превентивные меры в случае, если США и их вассалы хотя бы намекнут на проведение операции по обезглавливанию нашего руководства или нападут на нашу страну. Однако мы совершенно не намерены использовать или угрожать применением ядерного оружия странам, которые не будут участвовать в военных действиях США против КНДР", - сказал он.

Министр подчеркнул, что КНДР не нуждается в признании в качестве ядерной державы со стороны международного сообщества.

Ли Ён Хо добавил, что Пхеньян стремится к военному паритету с Вашингтоном, а ядерные силы являются средством самообороны.

"Единственным предназначением наших ядерных сил являются военное сдерживание, которое призвано положить конец ядерной угрозы со стороны США и предотвратить их вторжение. Наша конечная цель - установить баланс сил с США", - сказал министр.

По его словам, КНДР, "в отличие от других ядерных держав", публично объявляла о каждом проведенном ядерном испытании и докладывала о "результатах каждого этапа развития своих ядерных сил".