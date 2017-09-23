Погиб французский военнослужащий, участвовавший в операции против ИГ

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий из Франции, участвовавший в международной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), погиб на Ближнем Востоке 23 сентября. Об этом в субботу сообщили представители возглавляемой США коалиции.
"Участник коалиции, военнослужащий из Франции, был убит в ходе инцидента, связанного с боевыми действиями, на Ближнем Востоке 23 сентября. Его имя и обстоятельства его гибели будут оглашены по усмотрению национальных властей", - говорится в сообщении. Иных деталей в нем не приводится.