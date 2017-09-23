Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо пригрозил в субботу США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына, которого американский президент США Дональд Трамп назвал "человеком-ракетой". Поднявшись на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, северокорейский министр первым делом принялся отстаивать честь своего главнокомандующего.

"Прежде, чем перейти к основной части своего выступления, я вынужден прокомментировать то, что четыре дня назад произнес некто, называемый президентом США, опорочило эту священную трибуну ООН", - сказал дипломат. Он назвал Трампа "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", отметив, что даже американцы придумывают ему различные прозвища.

Как заявил глава северокорейского МИД, за восемь месяцев на посту президента Трамп "превратил Белый дом в шумный базар", а теперь "попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги, и где кровопролитие в порядке вещей". По его словам, то, что такой человек занимает пост президента США и имеет доступ к "ядерной кнопке", "представляет самую серьезную угрозу для международного мира и безопасности на сегодняшний день".

"Не зная прописных истин и правил поведения, он попытался оскорбить достоинство главнокомандующего моей страны, назвав его "ракетой". Сделав это, однако, он допустил непоправимую ошибку, сделав посещение нашей ракетой всей континентальной части США еще более неизбежным", - предупредил Ли Ён Хо.

"Никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство", - указал Ли Ён Хо. Он предупредил, что если в результате вооруженного противостояния между двумя странами "погибнут невинные американцы", то "Трамп будет нести полную ответственность" за это. По словам главы МИД, власти КНДР намерены добиться, чтобы американский лидер получил сполна за свои слова.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.

Во вторник Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников. Президент США также вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".