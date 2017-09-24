Генсек ООН призвал главу МИД КНДР к деэскалации и выполнению резолюций Совбеза

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в субботу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, призвав руководство страны к принятию мер по деэскалации ситуации в регионе и выполнению резолюций Совета Безопасности, запрещающих Пхеньяну разработку ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

"Генеральный секретарь выразил обеспокоенность напряженностью на Корейском полуострове и призвал к деэскалации и полному выполнению резолюций Совета Безопасности", - говорится в сообщении по итогам встречи. В заявлении также отмечается, что административный глава ООН на встрече с министром указал на необходимость политического решения кризиса и "подчеркнул важность продолжения оказания гуманитарной помощи нуждающимся в КНДР".

Глава северокорейского МИД выступил в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, посвятив свое выступление выпадам в адрес президента США Дональда Трампа, который ранее назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" и обвинил его в проведении самоубийственной политики.

В ответ Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным".

Как заявил Ли Ён Хо, то, что такой человек, как Трамп, занимает пост президента США и имеет доступ к "ядерной кнопке", "представляет самую серьезную угрозу для международного мира и безопасности".

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции против страны.