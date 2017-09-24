В Германии пройдут выборы в Бундестаг

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Выборы в Бундестаг пройдут в воскресенье в Германии, результаты голосования на которых определят политическое будущее страны - локомотива Евросоюза на ближайшие годы. Социологические институты предрекают победу консервативному блоку канцлера Ангелы Меркель, отдают второе место социал-демократам и пророчат внушительный результат "Альтернативе для Германии" (АдГ), которая станет первой правой партией в немецком парламенте в современной истории страны.

Исход выборов многим кажется предрешенным и практически гарантирует Меркель сохранение поста главы кабмина. Интрига же возникнет уже после подсчета голосов, когда партии начнут переговоры о формировании правительственной коалиции. На большинство в парламенте могут претендовать две конфигурации: нынешняя "большая коалиция" из консерваторов и социал-демократов и ведомая блоком Меркель "Ямайка" - коалиция из консерваторов, "зеленых" и Свободной демократической партии.

Кто выбирает

Правом голоса в ФРГ обладают 61,5 млн человек. В течение дня будут работать 73,5 тыс. избирательных участков. Каждый гражданин на выборах имеет два голоса: один он отдает за партию, а второй - за кандидата от своего одномандатного округа.

Участки откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзит-поллов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные данные от избиркома, как ожидается, будут опубликованы в ночь на понедельник.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 42 политических объединения, причем 16 из них принимают участие в выборах впервые. Всего за места в Бундестаге будут бороться 4828 кандидатов, из них 1400 женщин, что составляет рекордные 29%.

Среднестатистический немецкий кандидат в депутаты Бундестага за последние четыре года несколько помолодел, его возраст составляет 46,9 года. Самому молодому из претендентов 18 лет, а самому пожилому 89 лет. При этом каждый третий потенциальный народный избранник имеет высшее образование, 7,2% - студенты и учащиеся, еще 5,3% - пенсионеры.

Меркель первая, Шульц второй?

Согласно опросам общественного мнения, первое место в рейтинге популярности занимает блок Меркель, который состоит из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). У консерваторов от 34% до 36%, что открывает действующему канцлеру путь к четвертому сроку во главе правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шульца довольствуется поддержкой 22% - 24% электората. Это значительно меньше, чем было еще зимой - тогда рейтинги ХДС/ХСС и СДПГ были равны, и наблюдатели настраивались на напряженную предвыборную борьбу, которая, по сути, так и не началась.

Основной фактор, позволивший Меркель увеличить отрыв, заключается в том, что правительство смогло справиться с миграционным кризисом. Кроме того, в ходе предвыборной кампании канцлер делала упор на повышении уровня безопасности, увеличении численности полицейских. По сути, все это является продолжением тех мер, которые действующее правительство принимало в последний год. Таким образом кабмин исправлял свои же ошибки в вопросах безопасности, позволившие в конечном итоге исламисту в конце 2016 года осуществить теракт на берлинском рождественском базаре.

Под завершение избирательной кампании СДПГ чаще стала говорить о неопределившихся избирателях. Шульц утверждал, что таковых в ФРГ насчитывается около 40% от общего числа граждан, имеющих право голоса, и именно за них он собирался бороться "вплоть до последнего дня".

Возглавить оппозицию могут правые

Один из ключевых вопросов предстоящих выборов заключается в том, кто займет третье место. В борьбе за эту позицию на равных участвуют правопопулистская АдГ и Левая партия. В пятницу результаты двух социологических исследований показали небольшой отрыв АдГ.

Впрочем, социологи отмечают, что не всегда сторонники данной партии открыто говорят о намерении за нее проголосовать. Кроме того, эксперты не до конца представляют себе структуру избирательной базы АдГ, потому что партия была основана в 2013 году и к настоящему моменту представлена лишь в региональных парламентах. По этой же причине нет статистических данных, благодаря которым можно было бы проанализировать тенденцию изменения рейтингов. Это говорит о том, что результат АдГ может по итогам голосования оказаться выше прогнозируемого.

Внимание наблюдателей к себе в последние недели привлек еще один участник предвыборной гонки - Свободная демократическая партия (СвДП) и ее лидер Кристиан Линднер. В августе он выступил с неожиданным для немецких либералов заявлением, предложив временно заморозить вопрос вокруг Крыма и попытаться решать с Россией вопросы другого характера. С Линднером не согласился никто, кроме АдГ.

В остальном же предвыборная повестка либералов сводится к государственной поддержке образования, внедрению инновационных технологий, развитию интернета. Рейтинги СвДП сейчас находятся на уровне 9%, для них это относительный успех, поскольку четыре года назад они не преодолели пятипроцентный барьер и не попали в Бундестаг.

Популярность Левой партии, которая сейчас возглавляет парламентскую оппозицию, колеблется на уровне 9,5% -11%. "Красные" выступают за социальную справедливость, увеличение зарплат, сокращение цен на жилье, запрет на экспорт вооружений.

Ставку на экологию делают "зеленые". Однако именно у этой политической силы дела идут заметно хуже, чем у соперников в борьбе за третье место. Эксперты повторяют, что эта партия фактически провалила предвыборную борьбу, не сумев мобилизовать своих сторонников и нарастить рейтинги на очередном витке дизельного скандала.

Как будут считать голоса

Немецкие власти неоднократно предупреждали о попытках вмешательства в избирательный процесс неких внешних сил. Одновременно с этим в правительстве заявляют, что немецкая избирательная система достаточно устойчива к попыткам внешнего воздействия и манипулирования. Все дело в том, что фактически поданные голоса считают и суммируют дважды, поясняют в Федеральной избирательной комиссии.

Сначала подсчитываются предварительные результаты голосования. В воскресенье после закрытия избирательных участков начинается ручной подсчет бюллетеней, после чего данные передаются в муниципалитет, оттуда сообщаются по телефону или в электронном виде на районный уровень, затем в администрацию федеральных земель, а те уже направляют информацию в Берлин, где находится офис председателя Федеральной избирательной комиссии.

Подведение итогов начинается лишь на следующий день, и этот процесс занимает более двух недель. Все данные проходят тот же путь, который они проделали вечером 24 сентября, но только теперь ведомства обмениваются всеми бумагами, что и позволяет исключить попытки воздействовать на исход выборов.