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Во Франции пройдут частичные выборы в Сенат

Международная панорама
24 сентября, 0:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, сентября. /ТАСС

Голосование состоится в 38 департаментах европейской части страны и шести заморских департаментах и территориях

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ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Частичные выборы в Сенат - верхнюю палату парламента - пройдут в воскресенье во Франции. По итогам голосования обновится половина палаты - 171 из 348 мест.

Голосование начнется в 08:30 по местному времени (09:30 мск) и завершится в 17:30 (18:30 мск).

Завершение политического марафона

Выборы в Сенат завершат во Франции многомесячный избирательный марафон, который стартовал в апреле с первым туром президентских выборов и завершился в середине июня выборами в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Многомесячная кампания привела к тектоническому сдвигу во французской политике: ставшая привычной за десятилетия схема с доминированием двух крупнейших "системных партий" - правоцентристов и социалистов - ушла в прошлое, а на смену прежним тяжеловесам пришло новое центристское движение "Республика на марше", сформированное всего за год до выборов будущим президентом Эмманюэлем Макроном и объединившее как опытных политиков самых разных направлений (от социалистов до правых либералов), так и людей без какого-либо политического опыта - профессиональных администраторов и активных представителей гражданского общества.

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Президентская и парламентская кампании завершились для "Республики на марше" триумфом: Макрон был избран президентом во втором туре с большим перевесом голосов, став в 39 лет самым молодым руководителем республики, а в парламенте "макронисты" добились абсолютного большинства, получив вместе с союзниками-центристами из "Демократического движения" 350 депутатских мандатов из 577.

Последнее испытание в году для партии Макрона, как считают наблюдатели, вероятнее всего, не принесет такого же успеха. Связано это не столько с тем, что за четыре месяца у власти президент и его правительство значительно утратили популярность среди французов, сколько со сложной системой выборов в Сенат, который остается самым консервативным институтом власти в республике.

Порядок голосования

Выборы в Сенат во Франции проводятся по системе непрямого голосования. Правом голоса в ней обладают только избранные народом представители - мэры городов и депутаты городских, департаментских и региональных советов. Таким образом, нынешнее голосование во многом станет отражением итогов муниципальных выборов 2014 года, победу на которых одержали правые "Республиканцы", а движение Макрона тогда не существовало.

В общей сложности проголосовать в воскресенье смогут 76359 "больших выборщиков". Голосование пройдет в 38 департаментах европейской части Франции и шести заморских департаментах и территориях. Кроме того, еще шесть сенаторов будут избраны по отдельным округам французами, проживающими за рубежом. На 171 место в обновленном Сенате претендуют 1996 кандидатов - это рекорд в истории сенатских выборов во Франции.

Единственный кандидат, баллотирующийся на новый срок в Сенате, - нынешний председатель Жерар Ларше, представляющий партию "Республиканцы". По протоколу спикер верхней палаты во Франции является вторым лицом в государстве после президента. Ларше уже занимал эту должность с 2008 по 2011 год и затем вернулся в кресло председателя в 2014 году, когда правые вернули себе большинство в Сенате. Наблюдатели считают, что он будет переизбран на новый срок.

Сенаторы во Франции избираются на шестилетний срок. Раз в три года проходят частичные выборы, по итогам которых состав верхней палаты обновляется наполовину.

Расклад сил

В настоящий момент в Сенате большинство мест удерживают правые партии - "Республиканцы" и их союзники. Верхнюю палату они контролируют с 2014 года, когда большинство мандатов вернулось к ним после непродолжительного периода преобладания социалистов. В нынешнем составе верхней палаты у "Республиканцев" 142 места. Группу сенатского большинства с ними образуют еще 42 сенатора из "Союза центристов".

Крупнейшей оппозиционной фракцией остаются социалисты, у которых 86 мест. Сенатская группа "Республики на марше" насчитывает 29 человек - образовали ее по итогам президентских и парламентских выборов этого года сенаторы из других фракций, лояльные новой президентской партии.

Система непрямого голосования с ограниченным правом голоса обеспечивает особую устойчивость баланса сил во французском Сенате. По прогнозам большинства наблюдателей, несмотря на все электоральные успехи в текущем году, "макронисты" не смогут заметно расширить свою фракцию в верхней палате по итогам этих выборов.

Ожидается, что большинство в Сенате сохранится за "Республиканцами". Вместе с тем "Республика на марше" планирует сразу после выборов продолжить контакты с новоиспеченными сенаторами, представляющими близкие политические силы - "Демократическое движение", "Союз демократов и независимых", готовых к сотрудничеству политиков из числа "Республиканцев", - на предмет их перехода под знамена пропрезидентской партии. За счет этой стратегии макроновское движение рассчитывает расширить свое влияние в Сенате.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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