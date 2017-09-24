В Швейцарии состоится референдум о повышении пенсионного возраста для женщин

ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Референдум по пенсионной реформе, предусматривающей, в частности, повышение возраста выхода женщин на пенсию с нынешних 64 до 65 лет, пройдет в воскресенье в Швейцарии. Необходимость реформы Федеральный совет (правительство) объясняет трудностями, с которыми неминуемо столкнется нынешняя система пенсионного обеспечения в ближайшие годы, когда на заслуженный отдых уйдет большое число швейцарцев, родившихся в 50-60-е годы прошлого столетия - в период роста рождаемости.

20 лет без реформы

Среди других аргументов - рост продолжительности жизни в Швейцарии. В 2016 году средняя продолжительность жизни, по официальным данным, составляла 85,3 года у женщин и 81,5 года у мужчин. Кроме того, Федеральный совет обращает внимание на тот факт, что пенсионная система не реформировалась уже 20 лет и поэтому "не находится на высоте требований завтрашнего дня".

Между тем за минувшие 50 лет демографическая картина претерпела серьезные изменения. Полвека назад соотношение между людьми в "рабочем возрасте" (20-64 года) и теми, кому 65 лет и больше, составляло в Швейцарии пять к одному, а сейчас - чуть больше трех к одному. Как отмечают в Берне, из-за политических потрясений и экономических неурядиц в мире также нет уверенности в том, что пенсионная система в ее нынешнем виде будет способна нормально функционировать в будущем.

Пенсионной реформе посвящены два вопроса референдума, и на оба правительство призывает граждан ответить утвердительно. Первый касается повышения налога на добавленную стоимость с 8% до 8,6% с тем, чтобы из полученных дополнительно средств финансировать пенсии. Второй вопрос - это собственно реформа, основные пункты которой заключается в постепенном выравнивании к 2022 году пенсионного возраста для женщин и мужчин (65 лет), введении гибкого графика выхода на пенсию (с 62 до 70 лет), повышении на 70 франков пенсий с 2019 года.

Чтобы реформа была одобрена, швейцарцы должны дать утвердительный ответ на оба вопроса референдума. Причем при ответе на вопрос об НДС необходимо, чтобы было получено "двойное большинство" голосов - как в целом по стране, так и в большинстве из 26 кантонов и полукантонов Швейцарии.

Прогнозы неопределенные

За проведение пенсионной реформы ратуют прежде всего представители левых и центристских партий, тогда как правые - Швейцарская народная партия и "Свободная демократическая партия. Либералы" - высказались против. Они считают проект несправедливым и неспособным решить проблемы пенсионного обеспечения в стране. Кроме того, против реформы выступили некоторые профсоюзы и политические группы левого толка, которые не согласны с повышением пенсионного возраста для женщин.

Впрочем, как показывают опросы общественного мнения, проводившиеся в августе и сентябре, позиция граждан о реформе не привела к разделению общества на правых и левых. Среди ее сторонников и противников есть люди разных политических взглядов, однако среди сторонников левых процент тех, кто намерен сказать на референдуме "да", несколько больше.

Согласно последнему социологическому опросу, число сторонников реформы сократилось по сравнению с августом и составляет примерно 50% - 51%. Около 5% избирателей не определились с позицией. По мнению социологов, это означает, что прогнозировать результаты референдума крайне трудно. Если тенденция к ослаблению поддержки реформы сохранится, то возможно изменение соотношения голосов, предупредили эксперты.

Третий, но не второстепенный

Третий вопрос, вынесенный 24 сентября на референдум в Швейцарии, касается продовольственной безопасности. Хотя пенсионная реформа несколько отодвинула его в тень в общественных дискуссиях, актуальности он не утратил. Правительство призывает граждан одобрить новую редакцию статьи 104а федеральной конституции. В ней говорится об обязанности государства заботиться о сохранении "основы сельскохозяйственного производства, в том числе сельскохозяйственных земель", о том, чтобы сельское хозяйство отвечало потребностям рынка, о развитии трансграничных отношений, способствующих развитию сельского хозяйства, о производстве продуктов питания, при котором ресурсы используются эффективно, о бережном отношении к продуктам.

Правительство подготовило этот проект в ответ на народную законодательную инициативу "За продовольственную безопасность", с которой выступило в 2014 году Швейцарское объединение крестьян и фермеров, сумевшее быстро собрать необходимые для вынесения вопроса на референдум 100 тыс. подписей. Речь шла о том, что следует создать условия для увеличения поставок швейцарской сельскохозяйственной продукции. С этой целью правительству предлагалось принять меры для противодействия сокращению пахотных земель, гарантировать субсидии крестьянам.

Однако предложенный правительством проект изменений в конституцию оказался весьма убедительным, и авторы инициативы "За продовольственную безопасность" в итоге ее отозвали. Согласно последнему соцопросу, позицию правительства намерены поддержать 69% граждан.