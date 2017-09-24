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Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Нью-Йорке предстоящую встречу президентов

Международная панорама
24 сентября, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Также было решено, что сопредседатели минской группы ОБСЕ вскоре посетят Нагорный Карабах

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров встретились в субботу в Нью-Йорке и обсудили предстоящую встречу президентов двух стран. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Армении.

"23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, в которой приняли участие сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана. Было решено, что сопредседатели минской группы посетят регион в октябре", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе в ночь на 2 апреля 2016 года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.

Переговоры в Москве, как ожидается, станут продолжением работы, начавшейся после апрельского обострения. 16 мая того же года в Вене прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна с участием глав внешнеполитических ведомств стран - сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). 20 мая в Санкт-Петербурге лидеры двух стран - сторон конфликта встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

В итоге Азербайджан и Армения договорились предпринять дополнительные усилия по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов, а также заявили о взаимопонимании по ряду вопросов урегулирования. Меры в области мониторинга, однако, так и не были реализованы - причиной такой задержки в МИД РФ назвали отсутствие консенсуса в ОБСЕ.

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