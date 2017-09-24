Спецслужбы Малайзии и Китая будут вместе противодействовать появлению баз ИГ в регионе

СИНГАПУР, 24 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы Малайзии и Китая намерены совместно отслеживать деятельность боевиков в регионе и не допустить установления в Юго-Восточной Азии баз террористов. Заявление министра обороны Малайзии Хишамуддина Хусейна публикует в воскресенье газета New Straits Times.

По его словам, обе страны намерены снижать влияние экстремистов в регионе особенно на фоне неудач террористов в Ираке и Сирии. "Если позволить группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) создать базы в Юго-Восточной Азии, то это станет угрозой безопасности и стабильности не только региона, но и соседних стран, в том числе и Китая", - заявил глава ведомства, который в субботу прибыл с рабочим визитом в Пекин.

Он также отметил, что намерен обсудить совместную борьбу с терроризмом со своими партнерами в КНР. Кроме того, министр обороны рассчитывает затронуть вопросы военно-технического сотрудничества между странами, в том числе строительство для Малайзии кораблей береговой охраны, окончание которого запланировано на октябрь 2019 года.