Глава МИД Ирака призвал ядерные державы помочь с созданием атомного реактора

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Ирак призывает ядерные державы мира помочь ему построить ядерный реактор для использования его в мирных целях и обеспечить доступ к соответствующим технологиям. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С этой трибуны Ирак призывает ядерные державы мира помочь построить ядерный реактор для использования его в мирных целях, а также приобрести технологии использования энергии атома", - подчеркнул министр.

Он в качестве обоснования сослался на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который закрепляет за государствами "право использовать энергию атома в мирных целях, проводить исследования в этой области без угрозы какой-либо дискриминации, особенно если речь идет о развивающихся странах", - добавил аль-Джаафари.

ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне. Он вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.

Согласно ДНЯО, "обладающим ядерным оружием является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года". Таким образом, статус официальных ядерных держав был закреплен за США, Великобританией, Францией, Китаем и СССР, после распада которого этот статус сохранила за собой Россия. Остальные участники ДНЯО добровольно отказались от права обладания ядерным оружием.