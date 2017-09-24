В Германии открылись избирательные участки для голосования на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки.

Правом голоса в ФРГ обладают 61,5 млн человек, именно они определят будущий состав парламента. Уже на основании распределения мандатов будет сформировано правительство и определен канцлер. В течение дня будут работать 73,5 тыс. избирательных участков. Каждый гражданин на выборах имеет два голоса: один он отдает за партию, а второй - за кандидата от своего одномандатного округа.

Участки проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от избиркома будут опубликованы в ночь на понедельник.

Согласно опросам общественного мнения, больше всего шансов победить на выборах у Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - рейтинг блока Ангелы Меркель колеблется на уровне 34-36%.

На втором месте идут социал-демократы Мартина Шульца с 22-24%. Третьими могут стать правые популисты из "Альтернативы для Германии", которые, скорее всего, окажутся в Бундестаге впервые в своей истории. Рейтинг Левой партии - 9,5-11%, свободных демократов - 9-9,5%, "зеленых" - 7-8%.

При таком раскладе в Бундестаге могут быть сформированы лишь две коалиции большинства. Первый - "большая коалиция" из ХДС/ХСС и СДПГ. В таком случае правая "Альтернатива для Германии" формально возглавит оппозицию в немецком парламенте. Если же к власти придет коалиция из ХДС/ХСС, Свободной демократической партии и "зеленых", то лидерами парламентской оппозиции станут социал-демократы.