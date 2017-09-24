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NYT: в США борьба с памятниками времен Гражданской войны затронула кладбища

Международная панорама
24 сентября, 9:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В Лос-Анджелесе на кладбище Hollywood Forever вандалы осквернили гранитную плиту, установленную в 1925 году в память о солдатах армии Конфедерации

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Война с памятниками солдатам-южанам, участвовавшим на стороне рабовладельческих южных штатов в Гражданской войне в США 1861-1865 годов, затронула кладбища.

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Как сообщила газета The New York Times, в Лос-Анджелесе на кладбище Hollywood Forever вандалы осквернили гранитную плиту, установленную в 1925 году в память о солдатах армии Конфедерации. Вместо поиска виновных власти ночью демонтировали плиту. В Уэст Палм Бич (штат Флорида) мэр города распорядился убрать с городского кладбища памятник солдатам Конфедерации, а в Колумбусе (штат Огайо) вандалы обезглавили статую солдата-южанина на местном кладбище и теперь городские власти решают, как поступать в таком случае.

Помимо "активистов", требующих от городских властей убрать любые памятники солдатам Конфедерации, раздаются и призывы задуматься о последствиях. "Чем дольше идет дискуссия о судьбе этих памятников, тем больше появляется признаков невежества в отношении этого периода нашей истории и тем больше я убеждаюсь в том, что все должно оставаться так, как есть", - отметил в интервью газете Пол Соглин, мэр города Мэдисон (штат Висконсин), где муниципалитет будет обсуждать вопрос о демонтаже гранитной плиты в память о солдатах армии Конфедерации, установленной на местном кладбище в 1931 году. По его мнению, "следует учить американцев истории Гражданской войны, с тем, чтобы они знали о ней и о ее последствиях".

Война с памятниками времен Гражданской войны в США началась после событий в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа произошли столкновения ультраправых активистов и их противников после решения властей демонтировать статую генерала армии южан Роберта Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине намеренно въехал в толпу активистов, выступавших против ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии вокруг целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала с 1861 по 1865 годы. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам, которые многие считают символами расизма. За последний месяц множество таких статуй подверглись актам вандализма. При этом несколько памятников конфедератам в ряде штатов уже были демонтированы по решению местных властей.

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