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Во Франции началось голосование на частичных выборах в Сенат

Международная панорама
24 сентября, 9:53 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, сентября. /ТАСС

Выборы проходят в 38 департаментах европейской части Франции и шести заморских департаментах и территориях

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ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Голосование на частичных выборах в Сенат началось в воскресенье утром во Франции. По их итогам обновится половина состава верхней палаты парламента республики.

Выборы проходят в 38 департаментах европейской части Франции и шести заморских департаментах и территориях. Кроме того, еще шесть сенаторов будут избраны по отдельным округам, закрепленным за французами, проживающими за рубежом. Борьбу за 171 место из 348 сенаторских кресел ведут 1996 кандидатов - это рекорд для подобных выборов во Франции.

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Процедура голосования началась в большинстве департаментов в 08:30 (09:30 мск). Согласно французскому законодательству, выборы в Сенат проводятся по системе непрямого голосования. Правом голоса в ней обладают только избранные народом представители - мэры городов и депутаты городских, департаментских и региональных советов.

Сенаторы во Франции избираются на шестилетний срок. При этом состав верхней палаты обновляется ровно наполовину каждые три года.

В общей сложности проголосовать в воскресенье в обязательном порядке должны будут около 76 тыс. "больших выборщиков" из числа местных народных избранников. Сроки проведения выборов разнятся от департамента к департаменту. Самое позднее время завершения процедуры голосования - 17:30 (18:30 мск), а итоги выборов должны быть известны к концу дня.

В настоящий момент большинство в Сенате принадлежит правым "Республиканцам". В нынешнем составе верхней палаты у них 142 места; группу сенатского большинства с ними образуют еще 42 сенатора из "Союза центристов". Как ожидается, нынешнее голосование отразит картину муниципальных выборов 2014 года, на которых победу одержали "Республиканцы", и, таким образом, расстановка сил в Сенате не должна претерпеть существенных изменений. Пропрезидентское движение "Республика на марше", основанное в 2016 году Эмманюэлем Макроном, пока не располагает достаточным количеством собственных депутатов на местном уровне, чтобы претендовать на существенный успех на выборах в Сенат.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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