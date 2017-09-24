СМИ: в Кабуле прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в столице Афганистана, Кабуле. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Террорист-смертник подорвал себя в одном из районов города. Целью нападения, по предварительным данным, был конвой сил НАТО. Информации о пострадавших не приводится.