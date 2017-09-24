Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ

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ВАШИНГТОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Супруга президента США Меланья Трамп приняла участие в общественном мероприятии с детьми одной из школ Вашингтона, в ходе которого все дружно занимались высадкой овощей в саду Белого дома и сбором там урожая.

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Официальную трансляцию организовал Белый дом.

Примечательно, что на время мероприятия Меланья Трамп переоделась в повседневную одежду, отказавшись от экстравагантных нарядов известных модельеров. Она надела свободную клетчатую рубашку и джинсы, рабочие перчатки, вооружилась совком и присела к грядкам сада Белого дома вместе с группой школьникоа. Как отметил Белый дом, были высажены капуста, горох, редиска, шпинат и другие культуры. Кроме того, все вместе собрали с грядок скромный урожай. Всем посетителям сада перед уходом вручили подарок - небольшую баночку меда.

"Я верю в здоровое питание, потому что оно отражается на том, как мы думаем, на нашем теле. Советую вам продолжать кушать как можно больше фруктов и овощей, и тогда вы вырастете здоровыми и сможете позаботиться о себе", - обратилась к детям первая леди.

Так называемый Кухонный сад на территории Белого дома открыла супруга прежнего лидера государства Барака Обамы - Мишель - в 2009 году. Площадь сада, в котором, помимо цветов, произрастают некоторые виды овощей и фруктов, составляет примерно 260 кв.м. Сад и небольшой огород были задуман в рамках программы "Давайте двигаться!", направленной против детского ожирения.

"Как мать и первая леди этой страны, госпожа Трамп привержена сохранению и заботе о садах Белого дома, в особенности Кухонного сада первой леди и Розового сада", - пояснила Стефани Уинстон Уолкофф, советник Меланьи Трамп.