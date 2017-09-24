Новый посол Италии при Святом престоле вручил верительные грамоты папе римскому

ВАТИКАН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Новый посол Итальянской республики при Святом престоле Пьетро Себастиани вручил в субботу верительные грамоты папе римскому Франциску, сообщает ватиканская служба печати.

Обозреватели указывают, что пост чрезвычайного и полномочного посла Италии, аккредитованного в Ватикане, традиционно считается одним из самых важных в иерархии национальной дипслужбы.

На основе Латеранских соглашений

Официально отношения между Ватиканом и итальянским государством регулируются так называемыми "Латеранскими соглашениями" (по названию одного из папских дворцов) и Конкордатом, заключенными в 1929 году. Эти документы практически закрыли "римский вопрос", возникший в 1870 году после захвата города итальянскими королевскими войсками и добровольного заточения папы римского за ватиканскими стенами. Конкордат подписали Бенито Муссолини и папский госсекретарь кардинал Пьетро Гаспарри. Документы были ратифицированы в мае того же года нижней палатой итальянского парламента, полностью состоявшей из членов фашистской партии. Соглашения были пересмотрены 1984 году, например, положение Католической церкви было изменено на поддержку государством путем финансовой помощи религии как одного из получателей специального налога, называемого "восемь тысячных".

Ежегодно в посольстве Италии при Святом престоле проходят консультации между руководителями итальянского правительства и высшими сановниками Римской курии. Это посольство - единственное дипредставительство в Риме, которое - впрочем, весьма редко - лично посещает папа римский.

Престижное назначение

Согласно биографической справке, обнародованной МИД Италии, Пьетро Себастиани родился в 1957 году в провинции Лукка (область Тоскана), окончил юридический факультет Флорентийского университета, а также курсы мировой экономики при Гарвардском университете и международной журналистики Колумбийского университета (Нью-Йорк). Он находится на дипломатической службе с 1984 года, работал в итальянских дипмиссиях в Москве, Нью-Йорке, Париже и Брюсселе. Был постпредом Италии в ООН (2008-2012 годы) и послом в Испании (2013-2016 годы).

Являлся дипломатическим советником спикера палаты депутатов итальянского парламента и президента Межпарламентского союза в Женеве. Входит в состав руководящего совета национальной комиссии ЮНЕСКО, автор ряда книг по истории международных отношений, владеет многими иностранными языками, в том числе английским, русским, французским, испанским, немецким и нидерландским. Его жена - художница, архитектор и дизайнер Мария-Кристина Финуччи, в семье растут четверо детей и трое внуков, говорится в пресс-релизе.