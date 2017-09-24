Источник: в Израиле ожидают в октябре визита Шойгу

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Министра обороны России Сергея Шойгу в октябре ждут с визитом в Израиль. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье источник в израильском оборонном ведомстве.
"Визит намечен на октябрь, основные темы в повестке дня - Иран, Сирия, "Хезболлах", - сказал собеседник агентства.
Руководство Израиля обеспокоено активностью Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Сирии и возможностью создания Тегераном постоянных военных баз поблизости от северной границы еврейского государства.
Израиль и Россия осуществляют координацию между своими вооруженными силами в целях предотвращения инцидентов в Сирии. Глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман посещал Москву с визитом в апреле этого года.