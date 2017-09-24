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Источник: в Израиле ожидают в октябре визита Шойгу

Международная панорама
24 сентября, 12:06 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 24, сентября. /ТАСС

В минобороны Израиля сообщили, что стороны обсудят Иран, Сирию и "Хезболлах"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Министра обороны России Сергея Шойгу в октябре ждут с визитом в Израиль. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье источник в израильском оборонном ведомстве.

"Визит намечен на октябрь, основные темы в повестке дня - Иран, Сирия, "Хезболлах", - сказал собеседник агентства.

Руководство Израиля обеспокоено активностью Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Сирии и возможностью создания Тегераном постоянных военных баз поблизости от северной границы еврейского государства.

Израиль и Россия осуществляют координацию между своими вооруженными силами в целях предотвращения инцидентов в Сирии. Глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман посещал Москву с визитом в апреле этого года.

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