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СМИ: КНДР хотела установить с США отношения на базе доктрины взаимного уничтожения

Международная панорама
24 сентября, 12:10 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, сентября. /ТАСС

Бывший член американского правительства сообщил, что такая позиция была озвучена КНДР на закрытых неформальных консультациях между Пхеньяном и Вашингтоном, состоявшихся в 2016 году

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© EPA/FAZRY ISMAIL

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР на правительственном уровне пыталась установить с США отношения на базе доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Ссылаясь на бывшего члена американского правительства, агентство отмечает, что соответствующая позиция была озвучена КНДР на закрытых неформальных консультациях между Пхеньяном и Вашингтоном, которые состоялись в прошлом году, после того как КНДР в январе осуществила четвертое ядерное испытание. О реакции американской стороны на такое предложение, однако, не сообщается.

Взаимное гарантированное уничтожение (Mutually Assured Destruction, MAD) - военная доктрина, согласно которой применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения приведет к гарантированному и полному уничтожению этих обеих сторон. Таким образом это делает бессмысленным применение ядерного оружия одной из сторон, поскольку повлечет за собой уничтожение обеих.

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