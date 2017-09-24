СМИ: КНДР хотела установить с США отношения на базе доктрины взаимного уничтожения

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР на правительственном уровне пыталась установить с США отношения на базе доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Ссылаясь на бывшего члена американского правительства, агентство отмечает, что соответствующая позиция была озвучена КНДР на закрытых неформальных консультациях между Пхеньяном и Вашингтоном, которые состоялись в прошлом году, после того как КНДР в январе осуществила четвертое ядерное испытание. О реакции американской стороны на такое предложение, однако, не сообщается.

Взаимное гарантированное уничтожение (Mutually Assured Destruction, MAD) - военная доктрина, согласно которой применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения приведет к гарантированному и полному уничтожению этих обеих сторон. Таким образом это делает бессмысленным применение ядерного оружия одной из сторон, поскольку повлечет за собой уничтожение обеих.