СМИ: КНДР хотела установить с США отношения на базе доктрины взаимного уничтожения

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ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. КНДР на правительственном уровне пыталась установить с США отношения на базе доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Ссылаясь на бывшего члена американского правительства, агентство отмечает, что соответствующая позиция была озвучена КНДР на закрытых неформальных консультациях между Пхеньяном и Вашингтоном, которые состоялись в прошлом году, после того как КНДР в январе осуществила четвертое ядерное испытание. О реакции американской стороны на такое предложение, однако, не сообщается.
Взаимное гарантированное уничтожение (Mutually Assured Destruction, MAD) - военная доктрина, согласно которой применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения приведет к гарантированному и полному уничтожению этих обеих сторон. Таким образом это делает бессмысленным применение ядерного оружия одной из сторон, поскольку повлечет за собой уничтожение обеих.