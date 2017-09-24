СМИ: ВС Ирака и "пешмерга" достигли соглашения по освобождению Эль-Хувейджи от ИГ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Иракская армия и курдские военизированные формирования "пешмерга" подписали соглашение по координации действий во время операции по освобождению города Эль-Хувейджа от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Shafaq News.

По его информации, встреча представителей ВС и "пешмерга" в Киркуке, расположенном в 55 км от Эль-Хувейджи, состоялась под эгидой международной коалиции, ведомой США. Согласно договоренности, "пешмерга" обеспечат коридор для иракских войск от южной окраины Киркука до Эль-Хувейджи, задействуют тяжелое вооружение и артиллерию. В зону ответственности курдских формирований входит также открытие коридоров для беженцев из Эль-Хувейджи.

Эль-Хувейджа в провинции Киркук была захвачена террористами ИГ в 2014 году. В настоящий момент населенный пункт и прилегающие районы удерживают, по разным данным, от 1 до 2 тыс. экстремистов. С северного направления наступление ведут правительственные силы Ирака, в том числе шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Параллельно иракские военные начали кампанию по выдворению ИГ из западной провинции Анбар, там под контролем боевиков остаются города Эль-Каим, Ана, Рава на границе с Сирией.