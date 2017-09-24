Sky: курдский район Ирака подвергся минометному обстрелу с иранской территории

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Приграничный курдский район Ирака подвергся в воскресенье утром минометному обстрелу с иранской территории. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, несколько артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны Ирана, упали в районе погранперехода Хадж Омран на границе с Иракским Курдистаном.
Как передает телеканал Al Jazeera, иранская революционная гвардия (Корпус "стражей исламской революции" - элитная составляющая ВС Ирана) начали наземные маневры в районе границы с Курдистаном.
На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира. Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.