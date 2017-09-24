СМИ: в Ираке казнили свыше 40 человек, осужденных за терроризм

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ирака привели в исполнение смертную казнь в отношении 42 лиц, осужденных за террористическую деятельность. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Shafaq News.
Как подтвердили в министерстве юстиции Ирака, 42 человека были осуждены за терроризм. В июне по аналогичной статье были повешены 14 человек.
После освобождения удерживаемых террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) Мосула, Талль-Афара и других городов в руках силовиков оказались тысячи боевиков, в том числе прибывших из-за рубежа. По каждому случаю ведется судебное разбирательство.
Как заявила парламентская делегация Бельгии, посетившая Багдад на минувшей неделе, Брюссель поддерживает иракское правосудие в отношении террористов и призывает не предоставлять боевикам амнистию.