В ряды ИГ вступили около 900 граждан Азербайджана

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 900 азербайджанцев за последние пять лет примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщил глава службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

"85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях", - приводит его слова информагентство АПА.

Как отметил Гулиев, сотрудники СГБ в данный момент проверяют достоверность информации об убийстве около 300 граждан страны "в месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке".

Гулиев также сообщил о попытках совершения в Азербайджане терактов, которые были вовремя пресечены СГБ.