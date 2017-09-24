В ряды ИГ вступили около 900 граждан Азербайджана

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 900 азербайджанцев за последние пять лет примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщил глава службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.
"85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях", - приводит его слова информагентство АПА.
Как отметил Гулиев, сотрудники СГБ в данный момент проверяют достоверность информации об убийстве около 300 граждан страны "в месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке".
Гулиев также сообщил о попытках совершения в Азербайджане терактов, которые были вовремя пресечены СГБ.