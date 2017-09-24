Министр доходов и сборов ДНР выступил на республиканском телевидении

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ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр доходов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев, машина которого была подорвана в субботу утром в Донецке, появился в эфире местного телеканала и ответил на вопросы об экономической политике.
Речь в интервью шла о развитии продовольственной безопасности ДНР. На вопрос о подрыве автомобиля он ответил: "Не дождетесь".
В субботу, 23 сентября, в ряде СМИ появились многочисленные сообщения о совершении в центре Донецка покушения на Тимофеева. В частности, со ссылкой на источники говорилось, что министр в критическом состоянии доставлен в больницу и что кроме него в результате взрыва получили ранения около 10 человек. Однако все эти сообщения не нашли подтверждения. Как позже, ссылаясь на пресс-службу Министерства доходов и сборов ДНР, сообщило Донецкое агентство новостей, был подорван автомобиль главы ведомства, а он сам не пострадал.