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Великобритания отойдет от норм регулирования ЕС после выхода из сообщества

Международная панорама
24 сентября, 14:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, сентября. /ТАСС

Следование регулирующим нормам Евросоюза в настоящий момент обеспечивает полноценный доступ Великобритании к общему рынку ЕС

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ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания не станет придерживаться существующих в Европейском союзе норм регулирования после Brexit. Об этом заявил в воскресенье в интервью Би-би-си министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

"Мы стартуем с той же самой позиции, но мы будем управлять процессом отклонения (от норм). Конечно же, мы отойдем от них, мы будем поступать по-своему", - сказал министр.

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Под стартом с одинаковой позиции Дэвис имел в виду вступление в действие сразу же после Brexit Закона об отмене общеевропейского законодательства на территории Великобритании, с помощью которого все законы ЕС вначале будут автоматически преобразованы в британские, но затем наступит период их корректировки с учетом новых реалий, в которых окажется страна.

Следование регулирующим нормам Евросоюза в настоящий момент обеспечивает полноценный доступ Великобритании к общему рынку ЕС. Однако Соединенному Королевству придется его покинуть, так как оно не в состоянии будет обеспечить после Brexit действие на своей территории всех четырех основных свобод Евросоюза - свободы перемещения, товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Свободное перемещение рабочей силы невыполнимо для Лондона, так как победа евроскептиков на прошлогоднем референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в сообществе была одержана под лозунгом возвращения контроля за иммиграционным потоком, в том числе и из стран ЕС.

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