Великобритания отойдет от норм регулирования ЕС после выхода из сообщества

Победитель Московского марафона Алексеев надеется, что скоро сможет выступать за границейСпорт 24 сентября, 14:23
Олимпийский чемпион кениец Кипчоге выиграл Берлинский марафонСпорт 24 сентября, 13:56
Штайнмайер проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 13:40
Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списаны для его докапитализацииЭкономика и бизнес 24 сентября, 13:34
Футболистов "Уфы" эвакуировали из отеля из-за звонка о минированииСпорт 24 сентября, 13:32
Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем"Спорт 24 сентября, 12:38
СМИ: американское ТВ не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады-2018Спорт 24 сентября, 12:32
Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 12:29
На Иванку Трамп подали в суд за заимствование дизайна туфельОбщество 24 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания не станет придерживаться существующих в Европейском союзе норм регулирования после Brexit. Об этом заявил в воскресенье в интервью Би-би-си министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.
"Мы стартуем с той же самой позиции, но мы будем управлять процессом отклонения (от норм). Конечно же, мы отойдем от них, мы будем поступать по-своему", - сказал министр.
Под стартом с одинаковой позиции Дэвис имел в виду вступление в действие сразу же после Brexit Закона об отмене общеевропейского законодательства на территории Великобритании, с помощью которого все законы ЕС вначале будут автоматически преобразованы в британские, но затем наступит период их корректировки с учетом новых реалий, в которых окажется страна.
Следование регулирующим нормам Евросоюза в настоящий момент обеспечивает полноценный доступ Великобритании к общему рынку ЕС. Однако Соединенному Королевству придется его покинуть, так как оно не в состоянии будет обеспечить после Brexit действие на своей территории всех четырех основных свобод Евросоюза - свободы перемещения, товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Свободное перемещение рабочей силы невыполнимо для Лондона, так как победа евроскептиков на прошлогоднем референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в сообществе была одержана под лозунгом возвращения контроля за иммиграционным потоком, в том числе и из стран ЕС.