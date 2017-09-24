На выборах в Бундестаг явка выше, чем четыре года назад

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Немцы к настоящему моменту активнее голосуют на выборах в Бундестаг, чем четыре года назад. Об этом свидетельствуют данные из отдельных избирательных комиссий, которые были распространены в воскресенье.

В Гамбурге к 11:00 часам (12:00 мск) проголосовали 37,4% граждан - в ходе предыдущих выборов в Бундестаг в 2013 году данный показатель был на уровне 35,4%. Аналогичная ситуация в Мюнхене - там к полудню участки посетили 57,1% избирателей, что на 13% больше, чем четыре года назад. Рост зафиксирован в Бремене, Нюрнберге, Штутгарте, Потсдаме. Ниже статистика лишь в федеральных землях Тюрингия и Саксония, уточняет агентство DPA.

Общая промежуточная статистика будет опубликована в 15:30 (16:30 мск) Центральной избирательной комиссией.

Определяют ближайшее будущее ФРГ в этот раз 61,5 млн немцев - именно столько граждан страны обладают правом голоса на момент голосования. Это несколько меньше, чем четыре года назад. В Германии голосовать и участвовать в выборах граждане могут по достижении 18-летнего возраста. На этот раз голосовать впервые смогут 3 млн немцев.

Как распределяются места в Бундестаге

Парламент ФРГ формируется по смешанному принципу, в него входят не менее 598 депутатов. Причем 299 мест распределяются по партийным спискам, а вторая половина - отдается кандидатам, победившим в одномандатных округах. Однако зачастую парламентариев бывает больше. Происходит это из-за перерасчета мандатов в округах, где изменяется численность проживающих избирателей. Так, в 2013 году всего было распределено 33 дополнительных мандата.

14,5 тыс. участков будут производить подсчет бюллетеней, отправленных гражданами по почте в ходе досрочного голосования. Доля граждан, которые выбирают такой способ волеизъявления, в Германии традиционно велика и постоянно растет. По расчетам экспертов, четверть всех участников выборов голосуют по почте.