Правительство Египта переедет в новую столицу к концу 2018 года

КАИР, 24 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Новая административная столица Египта, возведение которой сейчас идет полным ходом в 45 км к востоку от Каира, готова будет принять правительственные учреждения уже к концу будущего года. Об этом, как передает в воскресенье газета Al Ahram, заявил премьер Шериф Исмаил.

"Министерства, правительственные учреждения и президентская канцелярия смогут переехать туда к концу 2018 года", - сказал он. При этом глава кабмина отметил, что таким образом власти страны рассчитывают максимально разгрузить задыхающийся от пробок и перенаселенности 20-миллионный главный город страны. По его словам, в ближайшее время в рамках масштабного проекта планируется выделить для инвесторов несколько участков под жилищное и административное строительство.

Об амбициозном плане возведения новой административной столицы было объявлено в марте 2015 года.

Проект Нового Каира, который будет простираться до Суэцкого канала и сможет соперничать с самыми известными бизнес-центрами мира, оценивается в $45 млрд. Он должен расположиться на площади в 700 кв. км. Нынешняя столица будет связана с административной железнодорожной сетью, появится и своя воздушная гавань, а также крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк развлечений. Там же вырастут отели-небоскребы на 40 тыс. номеров и 25 жилых кварталов.

Реализация этого весьма амбициозного проекта позволит переселить из столицы пять млн человек, при этом немалую часть жильцов составят чиновники для которых отстроят комплекс правительственных учреждений, парламентский и президентский дворцы, а также дипломатический квартал. Жилую недвижимость там можно приобрести уже сейчас, а первая волна заселения ожидается к середине 2018 года.