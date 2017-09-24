Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном по запросу официального Багдада. Соответствующее решение, как передает в воскресенье агентство Fars, принято Высшим советом национальной безопасности исламской республики.

"По просьбе центрального правительства Ирака все полеты из Ирана в аэропорты Сулеймании и Эрбиля, а также рейсы через воздушное пространство нашей страны в курдский регион прекращены", - указал пресс-секретарь Совета Киван Хосрави по итогам созванного утром экстренного заседания для рассмотрения запроса Багдада.

По его словам, власти Ирана пошли на такой шаг также из-за "настойчивости курдских чиновников провести референдум в этом регионе", несмотря на "добрые политические усилия" Тегерана. "Их поспешные решения ставят курдский народ, Ирак и весь регион перед серьезными вызовами", - подчеркнул Хосрави.

Данное решение принято за день до проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости, вызвавшего много спросов внутри страны, а также критику многих государств региона и мира, в том числе и официального Тегерана. Две иранские авиакомпании Mahan Air и Caspian Air осуществляли до последнего времени несколько регулярных рейсов в неделю из ИРИ в курдский регион.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил, что его страна "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".

Примечательно, что ранее в воскресенье Корпус стражей исламской революции (КСИР - элитные части иранских ВС) начал вблизи границы с курдским регионом масштабные наземные маневры.