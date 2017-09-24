Три британских корабля принимают участие в международных учениях у берегов Шотландии

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Три британских корабля принимают участие в международных маневрах Formidable Shield 17, которые стартовали в воскресенье у берегов Шотландии. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании на официальном правительственном сайте.

"Возглавляемые США учения Formidable Shield начались сегодня в водах у западного побережья Шотландии. Эскадренный миноносец 45 типа и два фрегата 23 типа королевских ВВС вместе с кораблями и экипажами из Канады, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Соединенных Штатов присоединились к одним из наиболее современных и сложных воздушных и ракетных учений, которые когда-либо проводились в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Союзникам предстоит обнаружить, отследить и сбить цели в виде противокорабельных и баллистических ракет. В течение четырех дней 13 кораблям, принимающих участие в этих маневрах, предстоит поразить 12 ракетных целей, говорится в пресс-релизе минобороны.

"Испытания, произведенные Северной Кореей, продемонстрировали опасность, которую несет разработка государствами-изгоями оперативно-тактических ракет повышенной дальности. Проводя эти современные учения в сфере противоракетной обороны вместе с ВМС союзнических стран, Великобритания оказывается на передовой разработки более эффективного ответа на эту возрастающую угрозу", - заявил в связи с учениями Formidable Shield 17 министр обороны Соединенного королевства Майкл Фэллон.