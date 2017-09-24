Явка на выборах в Бундестаг достигла 41,1%

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Явка на парламентских выборах к Германии составила к 14:00 (15:00 мск) 41,1%, четыре года назад к этому же времени она равнялась 41,4%. Соответствующие данные привела в воскресенье Федеральная избирательная комиссия.
Участки будут открыты до 18:00 (19:00), после этого будут опубликованы первые данные экзитполов.
Немецкая избирательная система достаточно устойчива к попыткам внешнего воздействия и манипулирования, поскольку отданные голоса фактически считают и суммируют дважды, поясняют в Федеральной избирательной комиссии.
Сначала подсчитываются предварительные результаты голосования. После закрытия избирательных участков начинается ручной подсчет бюллетеней, затем данные передаются в муниципалитет. Оттуда они сообщаются по телефону или в электронном виде на районный уровень, после этого - в администрацию федеральных земель, а те уже направляют информацию в Берлин, где находится офис председателя Федеральной избирательной комиссии. Таким образом, в ночь на понедельник власти уже обнародуют официальный предварительный результат выборов.
Определение же официальных итоговых результатов начинается лишь на следующий день и занимает более двух недель. Все данные проходят тот же путь, который они проделали вечером 24 сентября, но только в бумажном виде, что позволяет исключить попытки воздействовать на исход выборов.