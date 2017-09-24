Курдские отряды договорились с армией Ирака об участии в операции против ИГ у Эль-Хувейджи

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КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Командование курдских военизированных отрядов "пешмерга" подписало соглашение с армией Ирака об участии в боевой операции по освобождению города Эль-Хувейджа от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). О заключении этого договора, которое прошло в присутствии представителей международной антитеррористической коалиции, в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.
Согласно договору, отряды "пешмерга" открывают проходы для частей иракской армии в районах южнее города Киркук, которые контролируются курдскими подразделениями, а также организуют в этом регионе "коридоры безопасности" для местного населения, выходящего из Эль-Хувейджи.
Непосредственное участие отрядов курдов в боевой операции ограничено "артиллерийской поддержкой". В специальном пункте соглашения указывается, что бойцы "пешмерга" "не должны покидать мест своей нынешней дислокации и направляться в район боев близ Эль-Хувейджи".
В минувший четверг главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции "Исламского государства" в районе Эль-Хувейджа провинции Киркук. На первом этапе кампании в задачу военных входит возвращение контроля над населенным пунктом Эш-Ширкат к северу от Эль-Хувейджи.
По информации командования совместными операциями ВС Ирака, в операции задействованы армейские подразделения, отряды федеральной полиции, силы быстрого реагирования МВД и формирования шиитского народного ополчения.
Договоренности об участии курдских отрядов в операции иракских правительственных сил достигнуты за сутки до проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости, который назначен на 25 сентября. Решение курдских властей о плебисците официальный Багдад считает незаконным и неконституционным. Иракский премьер ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.