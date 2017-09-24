AFP: в Мьянме обнаружили массовое захоронение жертв боевиков рохинджа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Массовое захоронение этнических индусов, убитых боевиками из народности рохинджа, обнаружено в воскресенье в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на местных военных.

"Военные обнаружили тела 28 индусов, убитых боевиками мусульманской народности рохинджа", - приводит агентство слова мьянманского генерала. По данным AFP, местные гражданские власти также подтвердили обнаружение захоронения.

Ситуация на территории Ракхайна, где компактно проживают представители многих национальностей и религий, в том числе мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на опорные пункты полиции. Власти применили ответные меры. С тех пор из-за вспышки насилия погибли более 400 человек.