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Лидер АдГ после попадания партии в Бундестаг пообещал объявить на Меркель "охоту"

Международная панорама
24 сентября, 19:32 UTC+3

В германском парламенте впервые в современной истории будет представлена крайне правая политическая сила

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БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд пообещал объявить на лидера консервативного блока Ангелу Меркель охоту. Об этом он заявил, выступая в воскресенье перед однопартийцами после объявления данных экзитполов на выборах в Бундестаг.

"Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться! Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе", - сказал он.

По данным проведенного по заказу центрального канала ARD экзитпола, АдГ набирает 13,5%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории будет представлена крайне правая политическая сила.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
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