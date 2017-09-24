Лидер АдГ после попадания партии в Бундестаг пообещал объявить на Меркель "охоту"

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд пообещал объявить на лидера консервативного блока Ангелу Меркель охоту. Об этом он заявил, выступая в воскресенье перед однопартийцами после объявления данных экзитполов на выборах в Бундестаг.

"Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться! Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе", - сказал он.

По данным проведенного по заказу центрального канала ARD экзитпола, АдГ набирает 13,5%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории будет представлена крайне правая политическая сила.