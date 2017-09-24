Мэр Лондона заявил, что полиция с марта предотвратила в городе семь терактов

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд предотвратил в Лондоне семь терактов, начиная с марта. Об этом заявил в воскресенье во время выступления на ежегодном съезде Лейбористской партии в приморском курортном городе Брайтон мэр британской столицы Садик Хан.

"Начиная с марта нынешнего года и вплоть до сегодняшнего дня [в Лондоне] произошли четыре [террористические] атаки, но семь были предотвращены", - передает агентство Reuters слова столичного градоначальника.

Хан считает необходимым увеличить госбюджетные расходы на содержание лондонской полиции, чтобы содействовать усилиям стражей порядка по пресечению замыслов террористов. Он также призвал интернет-компании прилагать больше усилий для изъятия из сети материалов экстремистского содержания.

В нынешнем году Лондон пережил целую серию терактов. Первая из них была совершена 22 марта, когда автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и трех стражей порядка на Вестминстерском мосту. После этого террорист бросил машину и зарезал ножом полицейского в штатском у входа в британский парламент. Полиция застрелила нападавшего, в результате действий которого погибли пятеро и пострадали несколько десятков человек.

Затем был теракт в ночь на 4 июня. Трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Позже они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией, однако в результате этого нападения погибли восемь человек.

19 июня на северо-востоке Лондона водитель минивэна въехал в группу мусульман, выходивших из салафитской мечети в районе Финсбери-парк, что привело к гибели одного человека. Наконец, 15 сентября в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадали 30 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью.