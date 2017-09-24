Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН 24 сентября. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократической партии (ХДС) Ангела Меркель призналась, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг. Об этом она заявила, выступая в штаб-квартире своей партии после объявления данных экзитполов.

"Не будем ходить вокруг да около, конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсолютно ясно", - сказала она, напомнив о вызовах, с которыми пришлось столкнуться правительству в последние годы.

"Мы боролись за Германию, в которой бы мы хорошо и с удовольствием жили, теперь нам нужно для этого заложить фундамент, чтобы через 5-10 лет так оно и было", - отметила Меркель. В качестве приоритетов она назвала укрепление экономики, обеспечение единства Евросоюза и ограничение нелегальной миграции.

По обновленным данным (на 20:00 мск) экзитпола, проведенного по заказу телеканала ARD, ХДС вместе с партнером по партийному блоку - баварским Христианско-социальным союзом (ХСС) - потеряла 8% по сравнению с предыдущими выборами.

При этом канцлер ФРГ отметила, что блок ХДС/ХСС свою стратегическую задачу выполнил и стал крупнейшей силой в Бундестаге.

"У нас есть задача сформировать правительство. В обход нас оно сформировано не будет", - подчеркнула Меркель.

По ее словам, задача Христианско-демократического и Христианско-социального союзов теперь заключается в том, чтобы отобрать голоса избирателей у "Альтернативы для Германии" (АдГ).

"Перед нами теперь стоит большой вызов - попадание АдГ в Бундестаг", - сказала Меркель. "Мы проведем подробный анализ, мы хотим исправить ошибки и отбить у АдГ избирателей", - добавила она.

По данным представленного телеканалом ARD экзитпола, в Бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут представлены шесть партий - выступающие единым блоком ХДС и ХСС (33,2%), социал-демократы (20,8%), "Альтернатива для Германии" (13,1%), Свободная демократическая партия (10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).

После того, как СДПГ приняла решение уйти в оппозицию, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые"). Однако эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.